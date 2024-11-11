У Тернополі встановили ще 107 камер відеоспостереження

Нещодавно в рамках виконання програми «Безпечна громада» на 2024 рік встановили ще 107 камер відеоспостереження у дворах багатоповерхівок та житлових мікрорайонах міста Тернополя. Встановлені камери працюють цілодобово і мають високу роздільну здатність. Відеозаписи з камер зберігаються на спеціальних серверах, що забезпечує їх захищеність та можливість подальшого використання при розслідуванні правопорушень.

Окрім того, до 19 грудня цього року у місті встановлять ще 16 камер відеоспостереження на ключових транспортних розв’язках у різних мікрорайонах. Це дозволить правоохоронцям ефективніше контролювати дорожній рух, фіксувати порушення, а також оперативно реагувати на аварійні ситуації, кажуть у міській раді.