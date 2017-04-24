Сесії не буде, – міський голова

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що сесії міської ради не буде. Скандальне засідання так і не відбулося, оскільки приміщення заблоковане тітушками, звезеними саме міським головою. Яких з 7 ранку впустили у міську раду.

За словами депутата Андрія Шкули, частина в балаклавах, можливо озброєні. Одному з депутатів забризкали обличчя перцевим спреєм, іншому поцілили в око яйцем. Обоє зараз знаходяться в трампункті.

Проміжні думки: охоронну фірму, яка забезпечує охорону ради – під звільнення. Міському голові, були б ми (депутати) мудрі – недовіру. Якщо сьогодні когось з депутатів покалічать, наступної сесії покалічать когось іншого. Загралися! – пише депутат у мережі Фейсбук.

Попередньо під міську раду привезли смітник, в який, начебто, хотіли кинути когось із депутатів-екс-«свободівців». Ті голосували проти внесення змін до Генплану і їх після цього виключили з партії. Тепер на цих трьох депутатів чинять моральний тиск, аби вони здали мандати.