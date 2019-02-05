Шедеври Олега Шупляка можна побачити у тернопільському Білому домі

Виставка живопису в тернопільській обласній раді оновилася новими полотнами. Цього разу свої картини представив заслужений художник України, член НСХУ (2000р.), лауреат премії ім. Михайла Бойчука (2014 р.), лауреат всеукраїнської премії братів Лепких (2018р.), автор офіційного логотипу до 200-річчя народження Тараса Шевченка (2014р.) Олег Шупляк.

Митець працює у різних напрямках живопису від реалізму до абстракціонізму. Але широку популярність та визнання у світі отримала серія його картин-ілюзій, які сам автор називає «Двовзори». Учасник численних колективних українських та міжнародних виставок.

Роботи знаходяться у колекціях Національного музею Тараса Шевченка у Києві, міністерства культури України, міжнародного Фонду “Культурне надбання” (Санкт Петербург), а також у приватних колекціях багатьох країн світу.

Поділіться:











загрузка...