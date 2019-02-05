У Ланівцях на захист директора школи вийшли близько сотні людей (фотофакт)

У ці хвилини в Ланівцях перед будинком райдержадміністрації зібралися учителі, батьки та школярі, щоб висловитися проти звільнення директора їхньої першої школи Олега Онищука, – повідомляє UA: Тернопіль. У флешмобі беруть участь близько ста людей, повідомила Богдана Вознюк, яка очолює Лановецьку організацію профспілок працівників освіти і науки.

У п’ятницю 1 лютого керівництво Лановецької ОТГ прийняло рішення про звільнення з роботи директора Лановецької школи №1 Онищука О.О, що спричинило спротив у колег, батьків та учнів. Ніхто не розуміє вкрай підозрілого рішення місцевого Відділу освіти, якому підпорядковується директор.

За словами мешканки Ланівець, приводом стало те, що від шкільної системи опалювалося приміщення, яке належить районній раді. Тобто тратились гроші Лановецької громади, а Лановецька районна рада за це не платила.

На захист директора стала голова Лановецької районної ради Руслана Кушнір: ” Не бачила наказу, але вважаю, що навіть за описаних обставин звільнення директора не є законним. Районній раді, як органу місцевого самоврядування на праві комунальної власності належать всі будівлі установ, які фінансуються з районного бюджету, але районна рада не є розпорядником коштів. Будівля, про яку йде мова, це колишня Станція юних натуралістів за адресою вул. Шкільна 5а , перебуває на балансі відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. Лановецька ЗОШ №1 тепер належить до комунальної власності міської ради і балансоутримувач і розпорядник коштів – відділ освіти міської ради. Однозначно, що два відділи освіти, враховуючи вимоги господарського законодавства повинні були вирішити питання відшкодування тепла на основі договорів. Директор школи Онищук О.В. не витрачав і не використовував бюджетних коштів не за призначенням. Він не підписує жодних фінансових документів і не має повноважень укладати договорів. Знаю Олега Володимировича, як професійного керівника і хорошу людину. І дуже не хочу, щоб до цього наказу ще й була б замішана політика. Тоді нижче падати вже немає куди”.

З цього стає зрозумілим, що питання, через яке розгорнувся скандал, взагалі не було в компетенції директора.

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