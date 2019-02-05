На тернопільському спиртзаводі прорвало греблю – нечистоти потрапили у річку

30 січня до Державної екологічної інспекції у Тернопільській області надійшла інформація від Байковецької ОТГ, що на території с.Дубівці вода у річці Гніздична протягом останньої доби помутніла, змінивши колір на жовто-молочний, та набула різкого, неприємного запаху.

При виїзді на місце спеціалістів Інспекції факти підтвердилися. Відділом інструментально-лабораторного контролю Інспекції були відібрані проби води з річки на території с. Дубівці та зі ставу, який розташований нижче по течії, на території сіл Стегниківці Тернопільського району та Залужанської сільської ради Збаразького району.

31 січня 2019р. при повторному виїзді та обстеженні навколишніх територій і підприємств, які ймовірно могли вчинити скид неочищених зворотних вод від виробництва, було встановлено факт прориву греблі на бардосховищі Зарубинецького спиртового заводу з подальшим попаданням відходів через безіменний потічок у р.Гніздична вище по течії сіл Оприлівці та Чумалі.

Ще до початку обстеження силами працівників заводу аварійний скид був зупинений. Роботи продовжувались протягом дня.

За вказані порушення відповідальну особу спиртового заводу притягнуто до адміністративної відповідальності. Станом на 05.02.2019р. Інспекцією проводяться лабораторні дослідження, за результатами яких підприємству будуть нараховані збитки, завдані навколишньому середовищу, та виданий припис щодо ліквідації прориву та недопущення подібних ситуацій.

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