Ще 19 захисників отримали звання «Почесний громадянин Тернополя» посмертно

Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:

• БІЛОСТОЦЬКИЙ Антон Юрійович, лейтенант поліції, інспектор взводу;

• БРИГИНЕЦЬ Павло В’ячеславович, майстер-сержант, навідник відділення морської піхоти;

• ГНАТЮК Ігор Петрович, солдат;

• ГОНДЗ Тарас Андрійович, молодший сержант, бойовий медик;

• ДЕМ’ЯНЕНКО Анатолій Миколайович, сержант;

• ДРОБНІЦЬКИЙ Степан Густавович, солдат, стрілець – санітар;

• КАШУБА Ігор Володимирович, солдат, кулеметник;

• КІСЕЛЬОВ Євген Олексійович, старший сержант, навідник;

• КОНОПАЦЬКИЙ Василь Євгенович, солдат, старший сапер;

• КУЗІВ Максим Петрович, солдат, оператор-розвідник;

• МАТУСЕВИЧ Сергій Павлович, солдат, інспектор прикордонної служби 2 категорії кулеметник;

• МИХАЙЛЮК Олег Олександрович, солдат, розвідник;

• ПЕНКІН Віталій Тимофійович, солдат, гранатометник;

• САВИЧ Віталій Андрійович, солдат, командир танкового взводу;

• СНІТКУС Артур Романович, сержант, кулеметник;

• ШЕПЕТЬ Михайло Якович, сержант, командир бойової машини;

• ШИЛЮК Дмитро Іванович, солдат, старший стрілець;

• ЯСІНСЬКИЙ Руслан Іванович, солдат;

• ЯТЧИХА Юрій Зіновійович, сержант, стрілець.

🕯️ Нехай пам’ять про захисників слугує нагадуванням про те, якою ціною здобувається мир і свобода.