Ще 19 захисників отримали звання «Почесний громадянин Тернополя» посмертно
Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:
• БІЛОСТОЦЬКИЙ Антон Юрійович, лейтенант поліції, інспектор взводу;
• БРИГИНЕЦЬ Павло В’ячеславович, майстер-сержант, навідник відділення морської піхоти;
• ГНАТЮК Ігор Петрович, солдат;
• ГОНДЗ Тарас Андрійович, молодший сержант, бойовий медик;
• ДЕМ’ЯНЕНКО Анатолій Миколайович, сержант;
• ДРОБНІЦЬКИЙ Степан Густавович, солдат, стрілець – санітар;
• КАШУБА Ігор Володимирович, солдат, кулеметник;
• КІСЕЛЬОВ Євген Олексійович, старший сержант, навідник;
• КОНОПАЦЬКИЙ Василь Євгенович, солдат, старший сапер;
• КУЗІВ Максим Петрович, солдат, оператор-розвідник;
• МАТУСЕВИЧ Сергій Павлович, солдат, інспектор прикордонної служби 2 категорії кулеметник;
• МИХАЙЛЮК Олег Олександрович, солдат, розвідник;
• ПЕНКІН Віталій Тимофійович, солдат, гранатометник;
• САВИЧ Віталій Андрійович, солдат, командир танкового взводу;
• СНІТКУС Артур Романович, сержант, кулеметник;
• ШЕПЕТЬ Михайло Якович, сержант, командир бойової машини;
• ШИЛЮК Дмитро Іванович, солдат, старший стрілець;
• ЯСІНСЬКИЙ Руслан Іванович, солдат;
• ЯТЧИХА Юрій Зіновійович, сержант, стрілець.
🕯️ Нехай пам’ять про захисників слугує нагадуванням про те, якою ціною здобувається мир і свобода.