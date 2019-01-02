Що робив голова Тернопільської ОДА у перший день Нового року в пологовому відділенні?

У перший день 2019 року голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна відвідав Тернопільський перинатальний центр «Мати і дитина», щоб привітати батьків з народженням маленьких краян.

Разом з начальником Головного територіального управління юстиції Eduard Koltsov очільник області привітав малюка, народженого вже у 2019 році. Не залишились без подарунків й інші новонароджені. Загалом, шість хлопчиків та п’ять дівчаток з різних районів області отримали також бейбі-бокси та свідоцтва про народження.

«Тепер, кожна жінка, яка народжує, отримує такий подарунок. У пакунку малюка є все необхідне для матері і новонародженої дитини. Українців має бути багато. Хай Бог вас береже! Дякуємо, що ви є!», – звертався до породіль Степан Барна.

Разом з подарунками, батьки прямо у палаті отримували свідоцтва про народження.