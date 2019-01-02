У перший день Нового року на Тернопільщині безвісти зник молодий чоловік

На Монастирищині зникла людина — чоловік 1994 року народження, житель м. Монастириська. До пошуків уже залучено монастириських рятувальників.

Хлопець живе з бабусею, батьки розлучені. Напередодні він отримав повістку в армію, з цього приводу посварився з бабусею і пішов з дому, досі не повернувся.

Дім, де живе зниклий, розташований біля лісу, там його й почали шукати насамперед. Як стало відомо “Погляду” з власних джерел, це вже не перший випадок, коли розшукуваний втікав з дому.