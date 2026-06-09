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Новини Тернополя 

«Східний» і «Канада» без нормального тиску води: у Тернополі проведуть промивку мереж

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11 червня у Тернополі проводитимуть планову промивку водопровідних мереж у мікрорайонах «Східний» та «Канада». Про це повідомили у комунальному підприємстві.

Роботи триватимуть з 09:00 до 18:00.

💧 Як зміниться водопостачання

У період проведення промивки:

  • у житлових будинках можливий понижений тиск води
  • в окремих районах може спостерігатися тимчасове погіршення якості води

У водоканалі пояснюють, що такі роботи є плановими та необхідні для підтримки належного стану водопровідної мережі.

📌 Звернення до мешканців

Комунальники просять жителів заздалегідь зробити необхідні запаси води та перепрошують за тимчасові незручності.

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