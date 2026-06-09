«Східний» і «Канада» без нормального тиску води: у Тернополі проведуть промивку мереж
11 червня у Тернополі проводитимуть планову промивку водопровідних мереж у мікрорайонах «Східний» та «Канада». Про це повідомили у комунальному підприємстві.
Роботи триватимуть з 09:00 до 18:00.
💧 Як зміниться водопостачання
У період проведення промивки:
- у житлових будинках можливий понижений тиск води
- в окремих районах може спостерігатися тимчасове погіршення якості води
У водоканалі пояснюють, що такі роботи є плановими та необхідні для підтримки належного стану водопровідної мережі.
📌 Звернення до мешканців
Комунальники просять жителів заздалегідь зробити необхідні запаси води та перепрошують за тимчасові незручності.