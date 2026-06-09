На Кременеччині 13-річний хлопець травмувався під час падіння з електровелосипеда
У Кременецькому районі Тернопільської області до лікарні госпіталізували 13-річного підлітка з переломом після падіння з електровелосипеда. Про це повідомили у поліції.
За попередніми даними, інцидент стався близько 19:20 за межами населеного пункту на ґрунтовій дорозі. Хлопець рухався на електровелосипеді, не впорався з керуванням і впав.
Унаслідок падіння неповнолітній отримав тілесні ушкодження, його бригада екстреної медичної допомоги доправила до медичного закладу.
⚠️ Заклик поліції
Правоохоронці наголошують на необхідності дотримання правил безпеки на дорозі як водіями транспортних засобів, так і велосипедистами.
У повідомленні зазначають, що важливо:
- обирати безпечну швидкість
- враховувати стан дорожнього покриття
- бути максимально уважними під час руху
У поліції підкреслюють, що необережність на дорозі може призвести до серйозних травм або загрози життю.