Собор у Тернополі став укриттям під час масованої атаки

1 травня Тернопіль зазнав атаки ворожих безпілотників. Під час обстрілу в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці тривала Божественна Літургія та молитва за мир в Україні.

Як повідомляє Архикатедральний Собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, після початку вибухів священник тричі попередив вірян про небезпеку та закликав перейти до укриття — крипт собору, які використовуються як захищене місце.

Попередження звучали одразу після перших вибухів, а також повторно під час богослужіння. Частина людей одразу перейшла в укриття.

Після завершення служби духовенство залишилося з вірянами, щоб підтримати їх та забезпечити безпеку. У храм також продовжували приходити люди — як для молитви, так і для перебування в укритті під час повітряної тривоги.

Подія стала черговим свідченням того, що навіть у час війни життя в місті триває, а храми залишаються місцем духовної та фізичної безпеки для людей.