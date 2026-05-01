У Тернополі нацгвардійці працюють на місцях російських ударів

У Тернополі військовослужбовці Національної гвардії України залучені до забезпечення громадського порядку в районах, які постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів.

Як повідомили у Західному територіальному управління Національної гвардії України, удари були завдані по промислових об’єктах міста, внаслідок чого виникла пожежа.

Оперативно на місце події прибули військовослужбовці 2 Галицької бригади Нацгвардії, які оточили небезпечні ділянки та забезпечили їх охорону.

Гвардійці не допускають сторонніх осіб до зон ураження, контролюють громадський порядок та запобігають можливим правопорушенням. Вони також взаємодіють з екстреними службами та допомагають цивільному населенню.

За словами представників бригади, нацгвардійці продовжують нести службу на місцях події та підтримують безпеку в визначених районах міста.

