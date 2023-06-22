20:44 | 22.06.2023
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Неповнолітній мотоцикліст травмував семирічного велосипедиста

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Інформація від лікаря екстреної медичної допомоги надійшло на лінію “102” 21 червня. Медик повідомила, що в селі Плотича травмувалися діти. Семирічного потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення. 

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що 17-річний водій мотоцикла Lifan Lf 150-2E допустив зіткнення з велосипедистом. Дитина раптово виїхала з другорядної дороги на головну.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди обох дітей з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Мотоцикліста після надання меддопомоги відпустили додому. Іншого хлопчика госпіталізували. 

Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває слідство. 

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