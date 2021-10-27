На кожному п’ятому об’єкті у Кременці виявили порушення карантину

21 жовтня спеціалісти Кременецького управління Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області в складі комісій з представниками органів місцевого самоврядування, Національної поліції активізували роботу по проведенню обстежень суб’єктів господарювання щодо дотримання протиепідемічних заходів та посилення карантинних обмежень.

За період з 21 по 25.10.2021 р. перевірено 87 суб’єктів (об’єктів) господарювання, із них: 30 об’єктів торгівлі продовольчими товарами, 28 об’єктів торгівлі непродовольчими товарами, 14 закладів громадського харчування, 7 перукарень та салонів краси, 7 аптек та 1 ринок.

На об’єктах нагляду виявлено 16 порушень протиепідемічних вимог, по всіх об’єктах складено 10 протоколів, надано 16 пропозицій (приписів), направлено 2 інформації в органи місцевої влади. Перевіряючи виконання протиепідемічних обмежень в умовах посилених карантинних обмежень, спеціалісти Держпродспоживслужби надають роз’яснення та рекомендації щодо дотримання маскового режиму, соціальної дистанції, проведення заходів дезінфекції та ін.

Спеціалісти Держпродспоживслужби закликають всіх громадян дотримуватися соціальної дистанції, використовувати засоби індивідуального захисту в громадських місцях та в громадському транспорті. Бережіть власне здоров’я та здоров’я близьких людей, вакцинуйтеся.