Президент призначив нову суддю Кременецького районного суду

У Кременецькому районному суді – нове призначення.

Указом Президента України №190/2021 на посаду судді Кременецького районного суду Тернопільської області призначено консультанта Тернопільського міськрайонного суду Шульгач Наталію Миколаївну.

“Колектив суду вітає Наталію Миколаївну і бажає невичерпної енергії, сил і витримки, нехай удача та професійні успіхи будуть вашими постійними супутниками у житті.

Нехай у вас завжди буде достатньо сил і бадьорості, гарного настрою та наполегливості для досягнення поставлених завдань”, – повідомляє Тернопільський міськрайонний суд.