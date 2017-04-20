На Тернопільщині затримали рецидивістку за серійні крадіжки
Щонайменше п’ять фактів крадіжок з медичних закладів, вчинених жителькою села Чистопади Зборівського району, задокументували оперативники Тернопільського відділу поліції.
Зловмисниця проникала до лікарень, блукала коридорами і пильнувала, аби хтось з пацієнтів поставив заряджатися мобільну техніку. Левову частку злочинів раніше судима 42-річна крадійка вчинила в дитячій обласній лікарні. В пацієнтів хірургічного відділення зникли мобільні телефони та планшет.
Щодо крадійки розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ. У вчиненому вона зізналася. Перевіряється на причетність до скоєння інших протиправних діянь.