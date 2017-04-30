Сьогодні у Тернополі відбудеться чемпіонат Галичини з інтелектуально-розвиваючих ігор «КРОКС» ім.Ю.Беркити
30 квітня та 1 травня поточного року в Тернополі відбудеться 11-й відкритий чемпіонат Галичини з інтелектуально – розвиваючих ігор «КРОКС» імені Юрія Беркити.
Участь у змаганнях візьмуть команди з Одеської, Донецької, Волинської та Тернопільської областей.
Чемпіонат буде проведено в приміщенні Тернопільської ЗОШ №10.
Керівник оргкомітету змагань Беднарчук Степан Несторович (0973358481).
ПРОГРАМА
чемпіонату Галичини з інтелектуально – розвиваючих ігор «КРОКС»
імені Юрія Беркити
30 квітня
10.00 – 10.15 – урочисте відкриття
10.20 – 10.50 – тест – конкурс «Україна»
11.00 – 12.20 – 1-й (cпортзал) та 2-й (актовий зал) ч/ф командної першості
12.30 – 14.00 – купа мала особистої першості (cпортзал)
14.00 – 15.00 – обід
15.00 – 16.20 – 1-й (cпортзал) та 2-й (актовий зал) ч/ф дуети
16.30 – 17.50 – 3-й (cпортзал) ч/ф командної першості
18.00 – 19.20 – 4-й (cпортзал) ч/ф командної першості
19.00 – 20.00 – вечеря
1 травня
8.00 – 8.40 – сніданок
9.00 – 10.25 – фінал дуети (cпортзал)
10.30 – 12.30 – фінал командної першості (cпортзал)
12.45 – 13.15 – урочисте закриття
13.30 – 14.30 – обід