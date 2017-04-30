Сьогодні у Тернополі відбудеться чемпіонат Галичини з інтелектуально-розвиваючих ігор «КРОКС» ім.Ю.Беркити

30 квітня та 1 травня поточного року в Тернополі відбудеться 11-й відкритий чемпіонат Галичини з інтелектуально – розвиваючих ігор «КРОКС» імені Юрія Беркити.

Участь у змаганнях візьмуть команди з Одеської, Донецької, Волинської та Тернопільської областей.

Чемпіонат буде проведено в приміщенні Тернопільської ЗОШ №10.

Керівник оргкомітету змагань Беднарчук Степан Несторович (0973358481).

ПРОГРАМА

чемпіонату Галичини з інтелектуально – розвиваючих ігор «КРОКС»

імені Юрія Беркити

30 квітня

10.00 – 10.15 – урочисте відкриття

10.20 – 10.50 – тест – конкурс «Україна»

11.00 – 12.20 – 1-й (cпортзал) та 2-й (актовий зал) ч/ф командної першості

12.30 – 14.00 – купа мала особистої першості (cпортзал)

14.00 – 15.00 – обід

15.00 – 16.20 – 1-й (cпортзал) та 2-й (актовий зал) ч/ф дуети

16.30 – 17.50 – 3-й (cпортзал) ч/ф командної першості

18.00 – 19.20 – 4-й (cпортзал) ч/ф командної першості

19.00 – 20.00 – вечеря

1 травня

8.00 – 8.40 – сніданок

9.00 – 10.25 – фінал дуети (cпортзал)

10.30 – 12.30 – фінал командної першості (cпортзал)

12.45 – 13.15 – урочисте закриття

13.30 – 14.30 – обід