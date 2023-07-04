Оперативники затримали жителя Тернополя за вчинення крадіжок

Зловмисника затримали відповідно до ст. 208 КПК після вчинення ним чергової крадіжки. Правоохоронці встановили причетність фігуранта до чотирьох фактів таємного викрадення чужого майна.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що невідома особа викрала у нього велосипед. Чоловік залишив двоколісник поблизу магазину, а через декілька хвилин виявив його відсутність. Збитки оцінив у 50 тисяч гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився 32-річний житель Тернопільського району, котрий вже неодноразово був судимий за майнові злочини. Крадений велосипед він здав до ломбарду.

Під час перевірки поліцейські встановили причетність чоловіка ще до трьох крадіжок товару з різних торгових закладів.

За усіма фактами розпочато кримінальні провадження. Тернополянину інкримінують ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.