 Стоматолога, в якого під час проведення операції помер хлопчик при лікуванні зубів у Тернополі, відсторонили від займаної посади 

Суд задовольнив клопотання слідчого поліції, погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури, про відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу стоматологу однієї з тернопільських лікарень, у якого під час проведення операції під загальним наркозом 13 листопада 2023 року помер малолітній пацієнт.

Нагадаємо, на початку січня цього року під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури лікарю-стоматологу вже повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником при лікуванні дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

Лікарю-анастезіологу, що теж брала участь в оперативному втручанні, 13 грудня 2024 року повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником. Її також відсторонили від посади і обрали запобіжний захід.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Тернопільським РУП ГУНП в області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури