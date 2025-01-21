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Новини Тернополя 

 Стоматолога, в якого під час проведення операції помер хлопчик при лікуванні зубів у Тернополі, відсторонили від займаної посади 

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Суд задовольнив клопотання слідчого поліції,  погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури, про відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу стоматологу однієї з тернопільських лікарень, у якого під час проведення операції під загальним наркозом 13 листопада 2023 року  помер малолітній пацієнт.

 Нагадаємо, на початку січня цього року під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури лікарю-стоматологу вже повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником при лікуванні дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

Лікарю-анастезіологу, що теж брала участь в оперативному втручанні,  13 грудня 2024 року повідомили про підозру у  неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником. Її  також  відсторонили від посади і  обрали  запобіжний захід. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Тернопільським РУП ГУНП в області. 

 

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

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