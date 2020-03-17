«Стрес-менеджмент» для іноземних студентів у Тернополі

На початку березня в ТНМУ стартував пілотний проєкт для іноземних студентів – «Стрес-менеджмент». Зініціював його Олег Гуковський, випускник Тернопільського національного медичного університету, англомовний психотерапевт з міжнародним досвідом викладання. Подробиці – в інтерв’ю пана Олега «Медичній академії».

– Пане Олеже, як виникла ідея таких психологічних тренінгів?

– По-перше, хочу зауважити, що проблема інтеграції іноземних студентів у навчальний процес актуальна не лише на освітньому просторі України, але й за кордоном. Психологічні тренінги для студентів-іноземців там увійшли в звичну практику. В нашому ж місті такі навчання відбуватимуться вперше.

Щодо самої ідеї, то це зараз вона розвинулася до таких масштабів, а розпочалася з мого власного інтересу – мав на меті попрактикуватися у володінні англійською. Наразі працюю в Тернополі, але рівень іноземної мови потрібно в якийсь спосіб підтримувати. Отож вирішив створити власне мовне середовище, де зможу здобути нові комунікативні навички й водночас бути корисним людям. Задум ще певний час виношував, обмірковував, кому мої послуги можуть знадобитися. Вирішив, що найбільш вони згодяться у студентському середовищі. Коли був студентом, то отримав власний, та не вельми позитивний досвід, бо довелося долати академічний стрес самотужки, сам виходив з цієї ситуації та «борсався», шукаючи шляхи адаптації. Але якби я в часи свого студентства мав доступ до психологічних ресурсів, то це відбулося б для мене менш болісно. Щодо студентів-іноземців, то вони в цьому сенсі мають подвійне навантаження, бо, крім адаптації до навчального процесу, повинні здолати мовні бар’єри, адаптуватися до культурного середовища, поведінки в групі. Якщо ж додати до цього ще й відсутність належної соціальної підтримки, потребу створення нової соціальної мережі, подолання дискримінації, то стресові ситуації можуть лише зростати. Можна тільки уявити, як важко молодій людині, без близьких та рідних людей, друзів адаптуватися в чужій країні. На початку цього року я запланував розпочати свої психологічні тренінги. З цією ідеєю вирішив звернутися до ректора ТНМУ, професора Михайла Михайловича Корди. Раніше не доводилося з ним зустрічатися, ми не були знайомі, але він схвально відгукнувся на мою пропозицію, бо університет цим питанням приділяє чималу увагу. Знаю, що в ТНМУ створено Центр психологічного консультування, я ж – незалежний фахівець, отож безкоштовно запропонував свої послуги в проєкті.

Ректор порадив зустрітися з лідерами студентських асоціацій іноземних студентів ТНМУ й вже п’ятого лютого така зустріч відбулася. Аби краще поінформувати студентів, розповсюдив флаєри з відомостями про свою практику, «запостив» цю інформацію у студентській спільноті в Інстаграм.

– Цікаво, як відбувається сам процес «психологічних» тренінгів? Які теми виносите на обговорення?

– Я розробив низку тематичних занять щодо подолання академічного стресу та вміння долати стрес загалом. Усі студенти за допомогою занять у малих групах навчаться сучасних технік, як позбутися стресового стану, зможуть підвищити свою освітню продуктивність, отримають вміння досягнути поставлених академічних цілей. Ці заняття допоможуть відшукати емоційний баланс і домогтися успіху. Звісно, розпочали ці заняття з базових знань про природу стресу, зокрема, таке поняття, як рівень стресу. Розглянули, як працює наша психіка, коли ми в стресовому стані й за допомогою яких інструментів можна на неї впливати, точніше, її ефективно «регулювати». Дуже важливо розповісти студентам, як знаходити «безпечні» місця в середовищі, яке нас оточує, зокрема там, де вони наразі мешкають, як створювати для себе мережу безпечних людей, до яких можна звернутися за емоційною, юридичною допомогою. Але суттєво ще й усвідомлювати ці потреби. Скажімо, в мене на консультації був чоловік з арабських країн, для якого дуже важливим є усвідомлення юридичної підтримки. Тому моє завдання як тренера-психотерапевта бути уважним і розуміти, який саме вид допомоги людині потрібен. Під час вишколу планую проводити багато тілесних вправ, орієнтованих на саморегуляцію, взаємопідтримку. Взагалі ж проєкт розрахований на шість тижнів, сподіваюся впродовж березня-квітня його зреалізувати та надати психологічну допомогу студентам за найкращими європейськими стандартами.

Досьє «МА»

Олег Гуковський, психіатр, тренер-супервізор, психотерапевт з клінічним досвідом роботи, член Української спілки психотерапевтів з 2005 року та Європейської асоціації тілесно-орієнтованої психотерапії, міжнародний тренер, терапевт і супервізор від інституту Бодинаміки (Данія). Займається приватною практикою.

З біографії відомо: 10 років працював на посаді психіатра та психотерапевта в Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні, завідувача денного стаціонару, а також був позаштатним спеціалістом з психотерапії ТОДА. Започаткував регулярну групову психотерапію для стаціонарних та амбулаторних пацієнтів і щоденні заняття зі стрес-менеджменту. Отримав другу вищу освіту в ТНЕУ за фахом «Менеджмент організацій».

Під час Революції Гідності був волонтером-психологом та медиком Майдану, згодом працював у команді підтримки сімей загиблих воїнів і Небесної Сотні. Проводив тренінги посттравматичного росту для військовослужбовців-ветеранів, волонтерів, військових капеланів за принципом «рівний-рівному». Співзасновник ветеранської ГО «МС «Рівновага» (психосоціальна адаптація та тренінги посттравматичного росту для ветеранів АТО/ООС і всіх постраждалих внаслідок війни). Проводив тренінги в Україні та за кордоном (Польща, Німеччина, Греція, Гонконг), член Української спілки психотерапевтів (УСП) та Європейської асоціації тілесно-орієнтованої психотерапії (EABP).

Лариса ЛУКАЩУК