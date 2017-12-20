У Тернопільській бібліотеці №4 зберігається вишитий обрус з тризубом 1935 року (Фото)

У Тернопільській бібліотеці для дорослих №4 зберігається раритетний експонат — вишитий обрус із тризубом, виготовлений 1935 року.

Його в тутешній етно-центр свого часу передала Ольга Михайлівна Фостаковська.

Як розповіла “Погляду” бібліотекар читального залу Наталія Бартух на обрусі вишита дата його виготовлення – 1935 р. та чітко зафіксовані ініціали вишивальниці “КБ” — Ксенія Бень — це мама Ольги Михайлівни, яка народилась і проживала в с. Мала Лука Гусятинського району.

— У часи СРСР за вишивання та зберігання таких обрусів (скатертин) українцям загрожувало ув’язнення, заслання у Сибір…, — зазначила Наталія Бартух. — Наш колектив низько вклоняється дочці Ользі Михайлівні за те, що зуміла зберегти родинний оберіг і дала унікальну можливість жителям Тернополя побачити його.