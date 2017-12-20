У Тернополі родичі загиблого в ДТП перекрили дорогу (фото)

У Тернополі родичі загиблого в ДТП перекрили дорогу. Тернополяни безперервно переходили дорогу на одному із пішохідних переходів неподалік апеляційного суду, що на вулиці Острозького. Адже родина загиблого має підозру, що коли винуватця ДТП переведуть на домашній арешт, то він виїде закордон.

Саме сьогодні в апеляційному суді, що на вулиці Острозького, 13а мав відбутися перегляд рішення по апеляції у цій справі. Однак слухання перенесли на 26 грудня.

Нагадаємо, у жовтні внаслідок ДТП в Пороховій загинув єдиний син у батьків. Очевидці зазначають, що автомобіль-убивця “KIA MAGENTIS” рухався на шаленій швидкості по центральній вулиці. На дорозі без тротуара, водій навіть не звернув уваги на хлопців-пішоходів. На відміну від решти компанії, 19-річний юнак відскочити не встиг і потрапив під колеса автомобіля. Після удару п’яний кермувальник навіть не зупинився, а намагався втекти, завдаючи, при цьому, ще більше шкоди потерпілому. Горе-водія 30-річного Франіва Сергія, який є мешканцем с. Стінка, зупинила лише електрична опора, проте йому вдалося втекти.

Винуватцю ДТП було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він подав апеляцію щодо зміни обрання запобіжного заходу. Повторно його апеляційну скаргу мади розглядати сьогодні о 15.00.

Фото Yuriy Hrytsyshyn