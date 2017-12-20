Тернопільський онкологічний диспансер отримав сучасну апаратуру

Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер отримав для лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями електро-механічні операційні столи та гінекологічні крісла, багатофункціональні операційні лампи, маммологічний комплекс, рентгенологічний апарат, апарат УЗД, кольпоскоп, зручні меблі та розхідні матеріали. Ця сучасна апаратура, медичне обладнання та матеріальний інвентар дозволять підняти ще на декілька сходинок якість надання медичної допомоги нашим пацієнтам, крім того перебування та лікування в диспансері стане ще комфортнішим – завдяки співпраці з фондом «Humanitäre Hilfe Bielefeld e.V.», – в мережі Фейсбук повідомляє Денис Коваленко.

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