Наразі продається полуниця, вирощена у теплицях.

У Тернополі розпочався сезон полуниці, яка вже з’явилася на ринках, супермаркетах міста, у соцмережах від місцевих торговців. Ціни, як і минулого року на початку сезону: від 80 до 100 грн за кілограм, залежно від розміру ягоди. Продавці кажуть, що через два тижні у продажу буде грунтова полуниця, тоді й слід очікувати суттєвого подешевшання.

Пік полуничного сезону очікують у середині червня. Тоді краще й закуповувати ягоду на варення або заморожування. Ціни можуть впасти до 35-45 гривень за кілограм.

Дієтологи радять додавати полуницю в раціон, бо вона багата на вітаміни. “Полуниця багата біофлаваноїдами, а так само містить безліч вітаміну С. Зрівняється навіть з цитрусами. Найкраще ягоди засвоюються, якщо ми їх будемо з’їдати натщесерце”, – каже дієтологиня Каріна Дейнеко.