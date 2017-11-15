Вчителька з Тернополя, яка мріє стати Міністром освіти, виграла грант на освітню поїздку до Естонії

Ольга Литвин з Тернополя виграла грантове місце для безкоштовної поїздки в Естонію. Конкурс проводила спільнота Освіторія.

“Ми прочитали тисячі ваших коментарів – натхненних, веселих, емоційних, — зазначають журі. — У першу чергу ми зважали на те, щоб учитель, який переможе та поїде з нами, міг поширювати набуті практики у себе в закладі та в області. Отже. Це вже більше не таємниця. Грант для безкоштовної поїздки в Естонію разом з «Освіторією» виграє Оля Литвин. Вітаємо!”.

Мотиваційний лист Ольги Литвин:

«Ще із студентських часів хочу бути Міністром освіти. Для цього я наполегливо працюю над своїм професійним зростанням! Зараз я лише молодий заступник директора школи і докладаю усіх зусиль для того, щоб зробити навчання моїх вихованців цікавим і захоплюючим. Саме ця поїздка потрібна мені для підвищення фахового рівня. Вона стане ще однією сходинкою до мрії».

Ольга працює у школі села Довжанка Тернопільського району.

Конкурс завершився 7 листопада. Вчора, 14 листопада, переможниця повідомила, що перебуває в Естонії.