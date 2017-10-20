Світлана Добрікова блокує проект рішень щодо заборони котелень на торфі?

19 жовтня активісти з різних організацій завітали до Тернопільської міської ради, аби запитати у найнятих громадою працівників, чому до цих пір не опублікований проект рішення по котельнях на торфі. Адже нещодавно на громадських слуханнях громада вирішила, що таких котелень у місті бути не повинно. І міська рада ЗОБОВ’ЯЗАНА розглянути результати слухань на найближчій сесії. Про це йдеться у групі ДемАльянс Тернопіль.

У розмові із секретарем міської ради Віктором Шумадою активісти дізналися, що проект рішення, поданий депутатом міської ради Іван Сороколіт від імені громади – банально блокується для оприлюднення. Не ним. А звичайнісінькими клєрками міськради, які дозволяються собі плювати на закон і перешкоджати законній депутатській ініціативі.

Ми намагалися запитати Добрікову Світлану, чому вона блокує оприлюднення рішення. Проте чиновниця просто уникла розмови, зачинившись зсередини у робочому кабінеті. Ось так законна процедура реєстрації проектів рішення свідомо саботується чиновниками, – кажуть активісти.

Наразі секретар міської ради пообіцяв активістам, що він сам озвучить цей проект рішення на сесії 24 жовтня, якщо чиновниці і далі порушуватимуть права депутатів і громади. Проте ми не залишимо без відповіді таку ганебну ситуацію, коли звичайний клєрк блокує оприлюднення проектів рішень депутатів міської ради. Громада ще завітає до пані Добрікової на жорстку розмову і запитає, за чиїми вказівками вона чинить злочини! – обіцяють у ДемАльянсі.