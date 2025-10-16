На Тернопільщині в страшній пожежі загинув чоловік

У місті Бережани Тернопільської області сталася трагедія: під час пожежі в багатоквартирному будинку загинув 73-річний чоловік. 15 жовтня о 08:05 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в одній із квартир. Вогонь на площі 5 кв. м знищив диван та речі домашнього вжитку. Під час гасіння пожежі в помешканні було виявлено тіло загиблого без ознак життя.

Обставини трагедії та причини пожежі

Причини виникнення пожежі та обставини трагедії наразі встановлюються. Місцеві правоохоронці та рятувальники продовжують роботу на місці події. Загиблий мешканець не встиг вибратися з помешкання через швидке поширення вогню.

Інша пожежа в селі Ігровиця

Крім того, вночі 16 жовтня сталася пожежа легкового автомобіля в селі Ігровиця Білецької територіальної громади. Вогонь охопив площу 6 кв. м і повністю знищив транспортний засіб. Пожежу було швидко ліквідовано без постраждалих.

Заклик до громадян

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Офіційно закликаємо громадян до неухильного дотримання правил пожежної безпеки, щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому.