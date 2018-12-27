Вифлеємський Вогонь Миру запалав на території Управління ДСНС в Тернополі (фото)

Вифлеємський Вогонь Миру мандрує, долаючи кордони і єднаючи християн усього світу. 27 грудня, він запалав на території Управління ДСНС України у Тернопільській області, в каплиці «Пресвятої Богородиці Неопалимої Купини».

Цей символ злагоди, сподівань, радості та братерства, тернопільським рятувальникам передали пластуни. Вони побажали, аби серця працівників Служби порятунку були завжди наповнені вірою, надією та любов’ю, а в їхньому житті було якнайменше надзвичайних ситуацій!