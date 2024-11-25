Святий Миколай відкриває свою чарівну Резиденцію в Тернополі!
На вас чекає незабутня святкова атмосфера, де кожна дитина зможе:
Побачити та поспілкуватися з Святим Миколаєм!
Скуштувати смачний пряник — справжній символ свята!
Отримати унікальний виріб на згадку!
Вартість квитка: 250 грн.
Усі виручені кошти підуть на закупівлю подарунків для дітей із малозабезпечених сімей.
Місце проведення: Центр Науки Тернополя, вул. Героїв Євромайдану 4
Дата: 1-2 грудня
Час: від 12 – 18 год
Вік дитини: від 6 – 11 років
Не пропустіть нагоду подарувати дітям свято та стати частиною доброї справи! Разом ми можемо принести радість тим, хто цього потребує найбільше.
Вхід за попередньою реєстраційною формою або телефонуйте за номером телефону:
Софія – 0982486583
Допоможемо Святому Миколаю зробити цей світ трішки добрішим! https://forms.gle/mBKNMjKMiqD7XiVj7