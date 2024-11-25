Святий Миколай відкриває свою чарівну Резиденцію в Тернополі!

На вас чекає незабутня святкова атмосфера, де кожна дитина зможе:

Побачити та поспілкуватися з Святим Миколаєм!

Усі виручені кошти підуть на закупівлю подарунків для дітей із малозабезпечених сімей.

Вік дитини: від 6 – 11 років

Час: від 12 – 18 год

Не пропустіть нагоду подарувати дітям свято та стати частиною доброї справи! Разом ми можемо принести радість тим, хто цього потребує найбільше.

Вхід за попередньою реєстраційною формою або телефонуйте за номером телефону: