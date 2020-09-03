Ситуація з COVID-19 на Тернопільщині 3 вересня: підтверджено 240 нових випадків, три – летальні

Станом на 03 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 6624 випадках діагноз лабораторно підтверджений (6151 випадок – дорослі, 473 випадки – діти), з них 78 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 3200 осіб.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 1763 (788 одужало, 10 летальних, 965 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 373 (148 одужало, 6 летальних, 219 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 114 (32 одужало, 2 летальних , 80 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 327 (133 одужало, 2 летальних, 192 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 348 (126 одужало, 2 летальних , 220 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 196 (74 одужало, 8 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 114 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 325 (173 одужало, 5 летальних, 147 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 115 (42 одужало, 73 продовжують хворіти);

– Козівський район – 190 (88 одужало, 2 летальних, 100 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 517 (447 одужало, 9 летальних, 61 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 189 (136 одужало, 53 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 367 (265 одужало, 6 летальних, 96 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 115 (47 одужало, 1 летальний , 67 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 27 (9 одужало, 3 летальних, 15 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 253 (74 одужало, 2 летальних , 177 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 546 (216 одужало, 4 летальних, 326 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 583 (183 одужало, 5 летальних , 395 продовжують хворіти);

– Шумський район – 276 (219 одужало, 11 летальних, 46 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужало 67 осіб;

✅проведено 854 досліджень методом ПЛР;

✅підтверджено 240 випадків зараження вірусом COVID-19.

✅зареєстровано 3 летальних випадки – жінка 70 р. м. Тернопіль, жінка 52 р. Борщівський район с. Стрілківці, жінка 82 р. Шумський район с. Малі Дедеркали.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (72 особи)

⭕️Борщівський район (11 осіб):

• м. Борщів – 5

• с. Стрілківці – 2

• с. Шершенівка – 1

• с. Пищатинці – 1

• с. Бережанка – 1

• с. Ланівці – 1

⭕️Бучацький район (11 осіб):

• м. Бучач – 5

• с. Трибухівці – 5

• с. Скоморохи – 1

⭕️Гусятинський район (10 осіб):

• м. Хоростків – 1

• м. Копичинці – 4

• смт Гусятин – 1

• с. Коцюбинці – 1

• с. Оришківці – 1

• с. Котівка – 1

• с. Яблунів – 1

⭕️Заліщицький район (2 особи):

• с. Бедриківці – 1

• с. Лисівці – 1

⭕️Збаразький район (2 особи):

• с. Доброводи – 1

• м. Збараж – 1

⭕️Зборівський район (19 осіб):

• м. Зборів – 4

• с. Озерна – 4

• с. Гаї-Розтоцькі – 5

• смт Залізці – 3

• с. Білокриниця – 1

• с. Нетерпиці – 1

• с. Тростянець – 1

⭕️Козівський район (10 осіб):

• смт Козова – 4

• с. Козівка – 1

• с. Дибще – 1

• с. Денисів – 1

• с. Росохуватець – 1

• с. Купчинці – 2

⭕️Кременецький район (1 особа):

• м. Кременець – 1

⭕️Лановецький район (5 осіб):

• м. Ланівці – 4

• с. Огризківці – 1

⭕️Монастириський район (7 осіб):

• с. Задарів – 2

• с. Завадівка – 1

• с. Вістря – 1

• с. Горішня Слобідка – 1

• с. Олеша – 1

• с. Гранітне – 1

⭕️Підволочиський район (1 особа):

• смт Підволочиськ – 1

⭕️Теребовлянський район (27 осіб):

• м. Теребовля – 23

• с. Кровинка – 1

• смт Дружба – 1

• смт Микулинці – 1

• с. Воля – 1

⭕️Тернопільський район (42 особи):

• с. Смиківці – 6

• с. Лучка – 3

• с. Великий Глибочок – 5

• с. Підгородне – 2

• смт Велика Березовиця – 5

• смт Великі Бірки – 2

• с. Чернилів-Руський – 1

• с. Грабовець – 2

• с. Острів – 2

• с. Великі Гаї – 2

• с. Домаморич – 1

• с. Буцнів – 1

• с. Романівка – 1

• с. Настасів – 5

• с. Стегниківці – 1

• с. Велика Лука – 2

• с. Біла – 1

⭕️Чортківський район (16 осіб):

• м. Чортків – 6

• с. Кривеньке – 1

• с. Горішня Вигнанка – 6

• с. Джурин – 1

• сел. Нагірянка – 1

• с. Біла – 1

⭕️Шумський район (4 особи):

• м. Шумськ – 1

• с. Потуторів – 3