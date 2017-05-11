Чи відбудеться 11 травня сесія Тернопільської міської ради?

11 травня заплановано проведення пленарного засідання 15-ї сесії Тернопільської міської ради, яке не відбулося 24 квітня через те, що чоловіки у балаклавах перешкоджали депутатам зайти у міськраду. На порядку денному близько 180 питань. Серед них ряд господарських, питання щодо діяльності комунальних підприємств, про реорганізацію комунальних лікувальних закладів міста, звіти керівників структурних підрозділів ради.

«Заплановано також внесення змін в діючі програми міської ради, зокрема в програму збереження культурної спадщини Тернополя, в програму фізичної культури і спорту міста, в програму оновлення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру. Після прийняття генплану стало надзвичайно важливим питанням впорядкування територій, проведення інвентаризації наявних земель в місті, розроблення та затвердження детальних планів забудови мікрорайонів Тернополя», – каже секретар Тернопільської міської ради, голова Тернопільської міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада.

Депутати розглядатимуть також питання щодо молодіжних організацій, зокрема про затвердження програми розвитку пластового руху в Тернополі на 2017-2020 роки. «Ми бачили цього року масштабні святкування ювілею цієї молодіжної організації та велику кількість людей у них задіяних. Вона надзвичайно важлива для виховання нашої молоді. Тому є така ініціатива, виокремити усі заходи, які стосуються «Пласту» в окрему програму.»

У порядку денному 150 земельних питань. «Є великий блок земельних питань, вони пов’язані як із питаннями ведення бізнесу, так і питаннями тернополян, які оформляють власні земельні ділянки», – каже Віктор Шумада. – «Сесія є надзвичайно важливою. Ми докладемо зусиль, щоб протягом дня розглянули усі питання і тернополяни не чекали на їх вирішення ще кілька тижнів».

Нагадаємо, 24 квітня не відбулося заплановане пленарне засідання 15-ї сесії. Чоловіки у балаклавах перешкоджали народним обранцям зайти у міськраду. Під час протистояння двоє депутатів від фракції БПП «Солідарність», які спробували зайти у мерію, отримали тілесні ушкодження. Голова фракції БПП «Солідарність» у Тернопільській міській раді Володимир Місько звернувся до лікарів із травмою ока. У Юрія Смакоуза, якому бризнули в обличчя перцевим балончиком, медики діагностували хімічний опік очей. Було розпочато кримінальне провадження за статтею 351 Кримінального кодексу України (перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради).

«Прикро, що депутати нашої фракції не змогли потрапили до міської ради, їх не пустили на пленарне засідання представники ВО «Свобода». Власне тому і відбулось протистояння. Ми не поділяємо силового сценарію розвитку подій, який був нав’язаний 24 квітня. Категорично не поділяємо тиску на депутатів. Хочу зазначити, що «Блок Петра Порошенка» – це перша партія, яка після місцевих виборів відкликала депутата. Це відбулось у місті Кам’янське Дніпропетровської області. Представник партії порушував наші програмні засади, не працював на окрузі, не проводив прийоми громадян. Тому наша партія прийняла рішення про його відкликання, було зібрано 1800 підписів виборців, які за нього проголосували, про те, що його відкликають. Цей депутат у березні був позбавлений депутатського мандату. Ми переконані, якщо політична сила вирішила відкликати депутата, це повинно відбутись винятково у законний спосіб», – наголошує Віктор Шумада. – «Сподіваємося, що 11 травня вже не буде створено представниками ВО «Свобода» ніяких перешкод для депутатів щодо проведення пленарного засідання і вдасться розглянути ряд важливих питань щодо життєдіяльності міста».

«Розумію, що багатьом маргінальним партіям не подобається наша позиція, особливо після перемоги «Блоку Петра Порошенка «Солідарності» на місцевих виборах 30 квітня 2017 року до об’єднаних територіальних громад. Кандидати, висунуті від нашої партії, та кандидати, які йшли за підтримки «БПП «Солідарність», отримали найбільшу кількість посад голів ОТГ та депутатських мандатів серед усіх інших партій. Зокрема, головами ОТГ стали 26 кандидатів від БПП або понад 55%. Політичні сили популістського характеру не отримали підтримки виборців», – зазначає Віктор Шумада.