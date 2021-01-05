Лисиця, яку впіймали біля будинків в Тернополі, померла від сказу — в місті дезінфікують двори

4 січня 2021 року, на виконання вимог інструкції “Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин”, спеціалісти Тернопільської міської державної лікарні ветеринарної медицини провели дезінфікування контактних поверхонь у дворі по вулиці Романа Купчинського, 9, з якого відловили лисицю, яка потім загинула у ветеринарній клініці в Львові від сказу.

Також фахівці провели опитування свідків події стосовно встановлення кола контактних та проінформували жителів прилеглих будинків щодо дій при виявленні підозрілих у зараженні тварин.

Нагадаємо, що 24 грудня минулого року зооволонтери відловили у цьому дворі лисицю, яка мала ознаки пошкодження задніх кінцівок та хребта. Тварину направили на лікування в клініку до Львова, де вона загинула. В подальшому при дослідженні патологічного матеріалу в неї встановили захворювання сказу.