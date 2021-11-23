Тернопіль купить тролейбуси, яким по 15 років?

З третьої спроби Тернопіль підписав договір на постачання п’яти вживаних тролейбусів «Škoda 24Tr». Вартість договору склала 78 тисяч євро, або 15,6 тисяч євро за машину. Про це повідомляє спеціалізований транспортний ресурс AllTransUA, пише Номер Один.

Очікується, що це будуть тролейбуси з чеського міста Маріанські Лазні 2006 року випуску. До 31 грудня 2021 року тролейбуси мають прибути до Тернополя.

Переможцем тендеру стала фірма «Zedexo s.r.o» з чеського міста Брно. До речі, цей суб’єкт господарювання вже не вперше стає переможцем торгів, організатором яких є комунальне підприємство «Тернопільелектротранс».