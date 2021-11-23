Ввечері 22 листопада команда «Сили Людей», разом зі своїми депутатами Іван Ковалик, Ігор Турський, Іван Сороколіт та Олег Різник, на запрошення місцевих мешканців, взяла участь у масовому зібранні, пов’язаному з резонансною забудовою поблизу перехрестя вулиці 15 квітня і проспекту Злуки.

Дана земельна ділянка виконує важливу екологічну і захисну функцію від перевантажених автомобілями вулиці 15 квітня і проспекту Злуки, слугує прибудинковою територією для будинку №1 по вулиці 15 квітня, а також є вільно доступним зеленим сквером для всіх тернополян, знищити який ніхто не зазіхав з часу забудови мікрорайону.

Депутати пояснили у зв’язку з якими старими сумнівними рішеннями різних державних органів і якими новими рішеннями діючої міської ради ведуться спроби забудувати цінний для людей сквер.

На зборах мешканці мікрорайону прийняли рішення звернутись до міського голови Сергій Надала з колективним листом щодо припинення будь-якої забудови скверу, а також до правоохоронних органів щодо розслідування незаконної, на їх думку, спроби забудови.

Команда “Сили Людей” категорично проти політики влади по забудові парків, скверів та зелених зон. Тому, і надалі, разом з тернополянами захищатиме місто від незаконних, аморальних і шкідливих для громади забудов міської землі!