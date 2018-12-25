У Тернополі бурулька ледве не вбила жінку

Бурульки на будинках – небезпека для перехожих. Через перепади температури крижані брили падають із дахів на людей. Перехожі тернополяни бояться ударів згори. Кажуть, зараз єдиний спосіб вберегтися – обійти небезпечне місце. Але не завжди вдається уникнути небезпеки. Так, 22 грудня, по вул. Руській,8 на 43-річну мешканку Тернополя впала бурулька. Потерпілу зі струсом мозку та больовим шоком було шпиталізовано у лікарню.

Нагадаємо, відповідальність за те, аби очистити будинки від бурульок, несуть балансоутримувачі або власники. Муніципальна поліція Тернополя повинна стежити чи справді балансоутримувачі та власники будинків позбуваються бурульок. В разі недотримання вимоги, поліціянти мають право накладати штрафні санкції.