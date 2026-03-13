Тернопільщина першою в Україні обрала кандидата до Ради ветеранів при Мінветеранів

Тернопільщина стала першою областю в Україні, де завершили процес обрання представника до Ради ветеранів війни за незалежність України при Міністерстві у справах ветеранів.

Як повідомили в Управлінні з питань ветеранської політики Тернопільської обласної військової адміністрації, відбір кандидата відбувався відповідно до методичних рекомендацій Міністерства у справах ветеранів України.

Організацію процесу — від підготовчих етапів до фінального голосування — забезпечували фахівці управління з дотриманням усіх необхідних процедур.

Начальниця Управління з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА Тетяна Дуда зазначила, що важливо було забезпечити прозорість та відповідність державним стандартам.

«Ми взяли на себе відповідальність за супровід кожного етапу цього процесу, щоб забезпечити бездоганну відповідність державним стандартам. Для нас було важливо, щоб кожен ветеран відчув: його право на вибір захищене, а процедура є прозорою та фаховою», — наголосила вона.

За результатами голосування представником ветеранської спільноти Тернопільської області у Раді при Міністерстві у справах ветеранів обрали Сергія Гусака.

У ветеранській спільноті зазначають, що новообраний представник добре обізнаний із потребами українських військових та ветеранів і представлятиме їхні інтереси на державному рівні.