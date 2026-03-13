У трьох класах — по одній дитині: у громаді на Тернопільщині розглядають призупинення навчання у школі

У Залісянській філії Заводського опорного закладу освіти на Тернопільщині можуть призупинити навчальний процес через малу кількість учнів. Про це повідомила голова Заводської громади Людмила Павлінська у соцмережі Facebook.

11 березня у філії відбулися збори за участю батьків та педагогічного колективу, під час яких обговорили подальшу організацію освітнього процесу.

За словами Людмили Павлінської, нині у навчальному закладі фактично навчається до 20 дітей. У трьох класах початкової школи є лише по одному учню, що значно ускладнює організацію повноцінного навчального процесу.

Вона наголосила, що відповідно до законодавства України та вимог освітньої реформи держава встановлює певні критерії щодо наповнюваності класів. Згідно із Законом України «Про повну загальну середню освіту», для ефективної роботи закладу освіти І–ІІ ступенів необхідна значно більша кількість учнів.

Якщо дітей у класах менше, держава не фінансує їх через освітню субвенцію, а всі витрати на утримання школи повинна покривати місцева громада.

Під час зустрічі учасники також обговорили можливості працевлаштування педагогічних працівників та подальше навчання дітей у інших закладах освіти громади. Батькам запропонували самостійно визначитися зі школами, де навчатимуться їхні діти.

У громаді запевняють, що у разі призупинення роботи філії дітям забезпечать організоване підвезення шкільним автобусом та всі необхідні умови для навчання в інших закладах.

Як зазначила Людмила Павлінська, питання призупинення роботи школи порушили через відсутність достатньої кількості дітей.

«Ніхто б не піднімав цього питання, якби були діти. На жаль, сьогодні їх майже немає. Частина сімей виїхала через війну, а рівень народжуваності значно зменшився», — зазначила вона.

За словами очільниці громади, демографічна ситуація свідчить, що у найближчі 5–6 років значного збільшення кількості учнів також не прогнозують.