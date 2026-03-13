Прямий ефір із пропагандою рф: 20-річний молодик з Тернопільщини “прославився” в TikTok

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 20-річного мешканця Чортківського району. Його обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, чоловік створив особисту сторінку у соцмережі TikTok, де публікував короткі відео та проводив прямі ефіри, доступні для необмеженого кола користувачів.

Зокрема, у вересні 2025 року, перебуваючи у Варшаві (Республіка Польща), під час онлайн-трансляції він висловлював підтримку державі-агресору та поширював наративи російської пропаганди. У прямому ефірі обвинувачений виправдовував збройну агресію росії проти України та використовував гімн російської федерації як музичний супровід.

Трансляцію могли переглядати всі охочі, зокрема близько 20 тисяч підписників його сторінки.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.