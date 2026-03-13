Покинув цей світ як Герой, – Тернопільщина втратила захисника Віталія Магдюка

Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Магдюк Віталій Дмитрович. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Його життя обірвалося на 41-му році життя в ході виконання бойового завдання на Харківщині. Віталій вважався зниклим безвісти з 17 жовтня 2023 року.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, бойовим побратимам Героя. Нехай Господь дає сили пережити це горе. Вічна та світла пам’ять захиснику України!