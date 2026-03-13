На Тернопільщині під час пожежі сухої трави обгоріла літня жінка

На Тернопільщині під час пожежі сухої трави травмувалася жінка. Подія сталася о 13:47 у селі Долина Теребовлянської громади.

За інформацією рятувальників, під час займання сухої рослинності на площі близько 0,03 гектара постраждала жінка 1945 року народження. Вона отримала опіки та була госпіталізована до лікувального закладу.

Того ж дня підрозділи ДСНС ліквідували ще кілька пожеж на території області. Найбільше займання сухої рослинності сталося у селі Варваринці Микулинецької громади, де вогонь охопив близько трьох гектарів території.

Крім того, рятувальники ліквідовували пожежу господарської будівлі у селі Сухостав на площі 5 квадратних метрів, а також займання житлового будинку у місті Бучач. Там вогонь пошкодив близько 40 квадратних метрів площі, однак під час пожежі вдалося врятувати людину.

Ще один виклик рятувальники отримали у місті Збараж, де горіло сміття у контейнері.

Наразі причини виникнення пожеж та розмір завданих збитків встановлюються.

У ДСНС вкотре нагадують, що більшість пожеж у природних екосистемах виникають через спалювання сухої трави та закликають громадян не палити сухостій, адже це може призвести до трагічних наслідків.