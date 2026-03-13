2026 рік на Тернопільщині проголосили роком Івана Гавдиди

2026 рік на Тернопільщині офіційно проголошено роком Івана Гавдиди. Відповідне рішення ухвалила Тернопільська обласна рада, аби вшанувати пам’ять видатного громадського діяча, який зробив значний внесок у відродження національної пам’яті та популяризацію української історії.

Іван Гавдида народився у селі Саранчуки. Саме звідси розпочався його шлях служіння Україні. Упродовж життя він активно працював над збереженням української історичної спадщини, розвитком національної свідомості та вихованням молодого покоління у дусі патріотизму.

Сьогодні у громаді продовжують справу, яку започаткував Іван Гавдида. Зокрема, на її території діє Вишкільно-оздоровчий табір «Лисоня» імені Івана Гавдиди. Тут молодь проходить патріотичні вишколи, вивчає історію України та формує активну громадянську позицію.

Ще одним важливим культурно-освітнім осередком є Публічна бібліотека імені Івана Гавдиди у Саранчуках. У закладі популяризують українську книгу, історію та культуру, проводять тематичні заходи та зустрічі.

У громаді наголошують, що постать Івана Гавдиди є прикладом відданості Україні, незламності та служіння своєму народові. Його ідеї продовжують жити у вихованні молоді, культурних ініціативах та громадській діяльності.

Проголошення 2026 року роком Івана Гавдиди має на меті глибше осмислення його внеску у національне відродження, популяризацію його ідей та продовження справи, якій він присвятив своє життя.