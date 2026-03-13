Три вулиці на Дружбі без води

📢До уваги тернополян! Працівники «Тернопільводоканалу» ліквідовують аварію на вул. Назарія Яремчука.



Орієнтовно до 14.00 без води



🔹вул. Назарія Яремчука 1- 21,

🔹вул. Гетьмана Івана Виговського, 1 — 6,

🔹вул. Дружби, 5.

Поділіться:









