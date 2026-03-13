Три вулиці на Дружбі без води
📢До уваги тернополян! Працівники «Тернопільводоканалу» ліквідовують аварію на вул. Назарія Яремчука.
Орієнтовно до 14.00 без води
🔹вул. Назарія Яремчука 1- 21,
🔹вул. Гетьмана Івана Виговського, 1 — 6,
🔹вул. Дружби, 5.
