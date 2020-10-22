Тернопільщина вперше за час карантину презентували туристичний потенціал на єдиній в цьому році виставці

Тернопільщина та Тернопіль вперше за час карантину презентували туристичний потенціал на єдиній в цьому році виставці в Львові.

З 20 по 22 жовтня в Львові в Палаці Мистецтв відбувається XXI Міжнародна виставка «ТурЕКСПО» 2020, яка проходить в рамках Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності. Тут представники влади та туристичного бізнесу з усієї України демонструють свої досягнення у сфері розваг і відпочинку, обговорюють важливі питання розвитку та роботи в нелегких умовах карантину та діляться власним досвідом. Адже не секрет, що туристична галузь найбільше страждає від наслідків карантину.

Експозиція Тернопілля займає на виставці окремий стенд, який за відгуками відвідувачів один з найкращих в цьому році, за його створення та наповнення відповідає Управління туризму ТОДА. Працівники Управління разом з директором Туристично-інформаційного центру Тернополя та представниками місцевого бізнесу Тернопільщини гідно презентували місто і область відвідувачам виставки. Яскраві фотографії банерів, цікава експозиція, безліч різноманітної інформації у листівках та довідниках друкованої продукції і захоплюючі розповіді працівників стенду приваблювали людей та забезпечили високу відвідуваність локації.

21 жовтня під час презентації туристичних можливостей регіонів України «WOW місця – відкривай невідому Україну» відбулося і представлення Тернопільщини, смачний партнер презентації «Опілля».

Для розвитку туризму в Тернополі і Тернопіллі дуже важлива участь в виставках та форумах, адже це гарна можливість розповісти про наші туристичні цікавинки і привабити мандрівників у наш край.

Марина Дашкевич