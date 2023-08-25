Тернопільська компанія отримала підряд на 50 млн. грн. без конкуренції

ПрАТ «Укргідроенерго» 1 серпня за результатами тендеру повідомило про намір укласти угоду з фірмою «Бізнес Еволушн» про послуги з розробки пакетів програмного забезпечення на 49,94 млн грн. Йдеться про софт SAP. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2024 року компанія буде надавати послуги для подальшого розвитку комплексної автоматизованої системи управління (КАСУ) «Укргідроенерго» на базі нової версії програми SAP S/4 HANA (Німеччина). Послуги оплачуватимуть протягом трьох місяців після надання.

Компанія отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Для участі в них вимагалось надати лист від виробника чи власника виключних прав на софт SAP або його офіційного представництва в Україні. Цей лист мав підтверджувати офіційний статус чи право рівня SAP PartnerEdge Sell, згідно якого учасник може продавати ліцензії SAP і надавати послуги з впровадження систем SAP в України. «Бізнес Еволушн» принесла авторизаційний лист від фірми «САП Україна», українського представництва німецького виробника софту SAP. Лист був виданий саме на цей тендер через день після оголошення.

Також потенційний учасник повинен був подати свою фінансову звітність за 2022 рік, у якій чистий дохід (виручку) мав бути не менше 50 млн грн, а чистий фінансовий результат – не менше 0 грн (прибуток, а не збиток. У «Бізнес Еволушн» відповідно 76 млн грн і 14 млн грн.

Крім того, необхідно було мати аналогічний договір не раніше 2018 року про послуги з розвитку комплексної автоматизованої системи або систем управління з відгуком. Фірма подала відгук від «Укргідроенерго» стосовно договору від 2020 року на аналогічні послуги.

Ще від учасників вимагали сертифікат на систему управління інформаційною безпекою ISO 27001:2013. Там мала бути конкретна сфера діяльності: надання комплексних послуг з автоматизації управління та обліку на підприємствах замовника, включаючи консультаційні послуги, допомога у виборі програмного і апаратного забезпечення, продаж програмного забезпечення, навчання персоналу, проектування, розробка, введення в експлуатацію і супровід інформаційних систем. «Бізнес Еволушн» має чинний сертифікат від 2021 року.

Тернопільською «Бізнес Еволушн» володіє і керує Мирослав Волошин із Тернопільської області. До 2020 року компанія називалася «Волошин». Загалом із 2016 року вона отримала підрядів на 162 млн грн. У тому числі всі підряди «Укргідроенерго» на розвиток комплексної автоматизованої системи управління, крім одного побічного щодо підсистеми інформаційно-аналітичної звітності та модуля опрацювання команд диспетчера оператора системи передач.

Нагадаємо, у 2021 році Антимонопольний комітет виявив величезну змову на ринку софту SAP. Фірму «САП Україна» оштрафували на 75 млн грн, а решту – на 30 млн грн. Це «Бріг-Рітейл», «Агелес», «Беной», «НТТ Дата Бізнес Солюшнс», «Інфопульс Україна» та «Сапран Україна». Схема полягала у тому, що «САП Україна» видавала авторизації різних рівнів, кому хотіла. Тому в Україні була мінімальна кількість уповноважених фірм по всій Європі. Мінімізація кількості гравців дозволила їм розігрувати тендери. Бізнесмени домовлялись, наскільки високі ціни можна виставити на торгах, та ходили на тендери із визначеними переможцями. Періодично просили один одного підтримати їх пасивною участю на «своїх» торгах, компенсували їм кошти за цю участь. Та відповідали потім такою самою пасивною участю на «їхніх» торгах. Щойно АМКУ завершив розслідування, німці змінили директора «САП Україна» Максима Матяша на Тетяну Сіваєву. Нині фірму очолює Ганна Мікулицька.

Анна Сорока, «Наші гроші»