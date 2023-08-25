На три дні перекрили одну з доріг в центрі Тернополя

25 серпня з 20:00 год буде повністю перекрито рух транспорту на вулиці Михайла Грушевського, що на ділянці дороги від вулиці Білецької до вулиці Замкової. Роботи тут триватимуть до 27 серпня.

На цьому об’єкті підрядна організація виконуватиме роботи з реконструкції інженерних мереж на вулиці Михайла Грушевського та ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах.

На період виконання робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.