Тернопільська лікарня отримала медичну гуманітарну допомогу від Королівства Норвегія
Тернопільська обласна клінічна лікарня отримала медичну гуманітарну допомогу від делегації Королівства Норвегія. Повідомляють у медичному закладі.
До складу делегації, яка привезла допомогу, увійшли парламентарі, депутати, а також члени громадської організації «Машини для України».
За надану допомогу благодійникам подякував генеральний директор лікарні Василь Бліхар:
«Ми щиро вдячні нашим міжнародним партнерам за їх підтримку та допомогу. Це надзвичайно важливо для нас і нашої роботи, адже кожен внесок наближає нашу перемогу та допомагає забезпечити медичну допомогу тим, хто її потребує».
Додамо, ГО «Машини для України» активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення.