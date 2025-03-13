Тернопільська лікарня отримала медичну гуманітарну допомогу від Королівства Норвегія

Тернопільська обласна клінічна лікарня отримала медичну гуманітарну допомогу від делегації Королівства Норвегія. Повідомляють у медичному закладі.

До складу делегації, яка привезла допомогу, увійшли парламентарі, депутати, а також члени громадської організації «Машини для України».

За надану допомогу благодійникам подякував генеральний директор лікарні Василь Бліхар:

«Ми щиро вдячні нашим міжнародним партнерам за їх підтримку та допомогу. Це надзвичайно важливо для нас і нашої роботи, адже кожен внесок наближає нашу перемогу та допомагає забезпечити медичну допомогу тим, хто її потребує».

Додамо, ГО «Машини для України» активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення.