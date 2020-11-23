Тернопільська «Ватра» планує освітлити всі вітчизняні військові аеродроми

«У ногу з часом на швидкості світла» — такого гасла дотримується тернопільська корпорація «Ватра». Вітчизняне підприємство, що фактично є одним з перших у світі виробників світлотехнічного обладнання аеродромів із застосуванням світлодіодних джерел світла, ставить перед собою амбітну мету — забезпечити сучасним освітленням усі військові аеродроми України. Задля цього кілька років тому Міністерство оборони та «Ватра» домовилися про започаткування виготовлення в Україні світлотехнічного обладнання для аеродромів державної авіації України.

Як повідомив заступник гендиректора з питань науково-технічного розвитку корпорації «Ватра» Ярослав Вовк, підприємство за короткий час розробило й виготовило світлотехнічне обладнання аеродромних посадкових прожекторів і вогнів різного призначення, яке успішно витримало весь необхідний комплекс випробувань і торік прийнято на постачання до ЗСУ.

— Світлосигнальне обладнання аеродрому забезпечує візуальне орієнтування та створює світлосигнальну картину. Вночі або у складних метеоумовах світлотехнічне обладнання забезпечує точний вивід літака на аеродром посадки, зниження, приземлення, пробіг по злітно-посадковій смузі та руління на стоянку, — каже Ярослав Вовк.

За його словами, на летовищах державної авіації до 2018-го для світлотехнічного забезпечення польотів використовували світлотехнічні засоби виключно радянського виробництва 1950-1970 років. Їхня моральна та фізична застарілість неодноразово призводили до відмов і недоліків під час забезпечення польотів, що негативно впливало на їхню безпеку.

Водночас з поступовим переходом на стандарти НАТО перед оборонним відомством постає питання освітлення військових аеродромів вогнями високої інтенсивності. Корпорація з Тернополя невдовзі зможе це успішно реалізувати: вітчизняний розробник саме перебуває на стадії підготовки до державних випробовувань цих вогнів.

Днями «Ватра» достроково виконала держоборонзамовлення з освітлення одного з військових аеродромів України вогнями прожекторного типу.

Корпорація «Ватра» планує створення світлодіодного аеродромного посадкового прожектора, що стане революційною подією в галузі вітчизняної світлотехніки. Адже це призведе до значного спрощення процесу їхньої експлуатації на аеродромах державної авіації та значної економії людських, енергетичних і фінансових ресурсів.

Фото: Сергій Жмурко

АрміяІнформ