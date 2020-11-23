Цифри вражають: у мережі оприлюднили зарплати селищних голів ОТГ біля Тернополя

У мережі оприлюднили документ, в якому йдеться про надбавки до зарплати заступнику Великоберезовицького селищного голови.

Згідно з рішенням Великоберезовицької селищної ради від 20 листопада, заступник сільського голови Володимир Король буде отримувати надбавку у розмірі 50 відсотків посадового окладу за виконання особливо важливої роботи.

Також заступнику сільського голови щомісяця будуть виплачувати премію у розмірі 100 відсотків окладу та матеріальну допомогу на оздоровлення.

До слова, керівники інших ОТГ біля Тернополя також отримують немалу зарплату. У спільноті Великоберезовицька отг…факти, плітки, коментарі повідомили, що сільський голова в Білій отримує 250 тис. грн, у В. Гаях – 250 та в Березовиці – 150.

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