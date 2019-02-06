Тернопільські діти досліджують… Антарктиду

Дослідження в Антарктиді – сфера, де Україна представлена серед двох десятків провідних держав світу. Отриманні зі станції «Академік Вернадський» дані дають змогу краще зрозуміти процеси, пов’язані з глобальним потеплінням, а також біорізноманіття, на яке воно впливає.

Національний антарктичний науковий центр та Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді ініціював проведення Науково-освітнього проекту «Вчителі та учні беруть участь в екологічному моніторингу Антарктиди» в рамках Міжнародного наукового проекту «Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. papua та P. Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1 з використанням мережі фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)».

Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді долучився до даного проекту. Вихованці Центру (координатор проекту в області Наталія Шум’як) проводять моніторингові дослідження щодо комплексного вивчення хронології та успішності розмноження пінгвінів P. papua та P. Adeliae як головних споживачів антарктичного криля.

При виконанні досліджень вихованці мають змогу ознайомитись з поведінковими реакціями пінгвінів у гніздових колоніях; оволодіти навичками камерального опрацювання інформації з фотознімків та її аналізу, узагальнення отриманих даних; отримати досвід роботи в міжнародному науковому проекті і долучитися до зусиль світової науки по збереженню живої природи на планеті.

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