Продаючи голос, можете опинитися у лапах шахраїв, – Катеринчук

У багатьох регіонах країни вже триває підкуп виборців. Представники деяких кандидатів пропонують тисячу гривень в обмін на голос, збираючи персональні дані. Проте кожен, хто продає свій голос на виборах, не тільки порушує закон, а й ризикує потрапити до рук шахраїв, які можуть використовувати документи для оформлення кредитів в банках. Про це розповів лідер Європейської партії Микола Катеринчук під час поїздки на Тернопільщину. Саме він відповідає за всі юридичні аспекти передвиборчої кампанії кандидата у президенти – Анатолія Гриценка.

«Якщо не хочете залишитись без своєї власності – будинку, паю – ні в якому разі не повідомляйте свої паспортні дані та ідентифікаційний код. Тим більше, не надавайте копій документів», – застеріг Микола Катеринчук під час зустрічі з виборцями у Заліщиках.

Погодився з такою думкою і волонтер із Заліщиків Михайло Гушуватий, зазначивши, що «продати життя за тисячу гривень – це зрадити пам’ять тих, кого немає серед нас». Він закликав своїх земляків не купуватися за дві тисячі на сім’ю, тому що вони не вирішать проблем.

«Комунальні тарифи залишаться, ціни на ліки залишаться. Тому маємо за півтора місяці піти і без крові на виборах змінити наше життя», – закликав своїх земляків Гушуватий.

У свою чергу Микола Катеринчук зауважив, що відродження країни треба починати з боротьби з корупцією та очищення судової системи. Саме це і є головні пункти передвиборчої програми Анатолія Гриценка. Щорічно країна втрачає як мінімуму 230 мільярдів гривень через корупціонерів. Вивільнивши ці кошті, їх можна спрямувати на підвищення зарплат і пенсій. Всіх чиновників будуть перевіряти на поліграфі, а також введуть систему провокацій хабарями. А от найбільш жорстке покарання передбачено саме для служителів Феміди.

«Ще у 2008 році Анатолій Гриценко подав закон про запобігання хабарництву, який суддям хабарникам, поокурорам та слідчим передбачав пожиттєве ув’язнення. 364 голоси було “за” у парламенті. Але тоді закон заветував президент Ющенко і ми втратили 10 років життя» – розповів Микола Катеринчук. Проте після перемоги Анатолія Гриценка на виборах цей законопроект одним з перших потрапить на голосування до парламенту.

Адже рішення будь-яких життєвих проблем, з якими стикаються українці, починаючи від якості доріг і закінчуючи комунальними тарифами, неможливе без чесної системи судочинства – зауважив лідер «Європейської партії».

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